Bild: Convergence | Courtesy of Netflix

Was läuft heute? | Convergence – Mut in der Krise, Wellington Paranormal, Re: Polen Shalom

Natürliche und übernatürliche Krisen

Die Doku „Convergence“ zeigt zehn Menschen aus aller Welt, die auf ihre Weise gegen die Corona-Pandemie kämpfen und dabei „Mut in der Krise“ beweisen. In „Wellington Paranormal“ ermitteln Polizeikräfte gegen scheinbar übernatürliche Phänomene und eine Arte-Reportage untersucht jüdisches Leben in Polen.