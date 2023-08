Was läuft heute? | Conversations with Friends, Ein Mann namens Otto, Takeshi’s Castle

Conversations with Friends

„Conversations with Friends“ ist die zweite Serienadaption von Sally Rooneys Erfolgsromanen. Es geht um die Freundinnen Frances und Bobbi. Sie lernen die erfolgreiche Buchautorin Melissa und ihren Mann Nick kennen. Frances beginnt eine Affäre mit Nick und Bobbi verliebt sich in Melissa. Dazu kommt noch, das Frances und Bobbi auch mal eine Beziehung miteinander hatte. Jetzt sind die beiden also in einer komplizierten Vierecksbeziehung, die viel Stoff für Konflikte bietet. „Conversations with Friends“ gibt’s jetzt in der ZDF-Mediathek.

Ein Mann namens Otto

Tom Hanks spielt in „Ein Mann namens Otto“ einen grimmigen Wittwer. In seiner Nachbarschaft sorgt er für Recht und Ordnung und macht dabei jeden zur Schnecke, der falsch parkt oder die Mülltonne nicht wieder reinstellt. Bis auf seine Konflikte mit der Nachbarschaft hat er keine richtigen sozialen Kontakte mehr. Das ändert sich aber, als eine nette Familie gegenüber einzieht. „Ein Mann namens Otto“ gibt’s jetzt bei Netflix zu sehen.

Takeshi’s Castle

Anfang der 90er Jahre lief die Game-Show „Takeshi’s Castle“ zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Jetzt, mehr als 20 Jahre später, gibt es eine Neuauflage der japanischen Kult-Show. Das Konzept bleibt aber nach wie vor das gleiche. Die Teilnehmenden müssen verschiedene Hindernisparcours überwinden, um es zu Takeshi’s Castle zu schaffen. Am Ende kämpft dann Takeshi’s Armee gegen die verbliebenen Herausforderer und Herausforderinnen. Am Ende kann nur ein Team gewinnen. Die Neuauflage von „Takeshi’s Castle“ könnt ihr jetzt bei Prime Video sehen.

