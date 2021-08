Was läuft heute? | Cooking with Paris, AKA Jane Roe, Gott existiert, ihr Name ist Petrunya

Cooking with Paris

Es ist lange her, dass Paris Hilton die Medienlandschaft prägte, doch nun ist die mittlerweile 40-jährige zurück. Mit „Cooking with Paris“ hat sie sich und ihre Küche bei Netflix platziert. Auslöser dürfte das – sehr erfolgreiche – gleichnamige Kochvideo auf Youtube sein, in welchem das IT-Girl eine leckere Lasagne zubereitet. Laut eigener Aussage ist Paris schon immer eine große Köchin. Ab jetzt könnt ihr euch auf Netflix selbst davon überzeugen!

AKA Jane Roe

Unter dem justiziellen Pseudonym Jane Roe zog Norma McCorvey im Jahr 1973 vor Gericht. Sie selbst war ungewollt schwanger geworden und entschied sich, gegen das Abtreibungsverbot in den USA zu kämpfen. Ein mutiger Schritt von einer starken Kämpferin, der das Leben von Millionen Frauen verändern sollte, denn Norma McCorvey gewann den Prozess. Der Dokumentarfilm „AKA Jane Roe“ zeigt ihre letzten Interviews und bindet gekonnt Begleiterinnen und andere Expertinnen ein. Er ist per Sky Ticket abrufbar.

Gott existiert, ihr Name ist Petrunya

In einer mazedonischen Kleinstadt springen zum Dreikönigsfest die Männer in den Fluß und tauchen nach einem Kreuz, welches zuvor vom Pfarrer in die Flut geworfen wird. Doch diesmal schnappt sich die junge Frau Petrunya das Holzkreuz. Das Dorf steht Kopf, denn eigentlich dürfen Frauen an der Tradition nicht teilnehmen – aber Petrunya denkt gar nicht daran, das religiöse Artefakt zurückzugeben. „Gott existier, ihr Name ist Petrunya“ testet erst die Grenzen des Patriarchats und reißt sie dann ganz bewusst ein. Arte zeigt den Film heute Abend um 20:15 Uhr. Anschließend ist er in der Mediathek verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.