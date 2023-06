Bild: Corazonada | Daniel Impertro / Paramount+

Was läuft heute? | Corazonada, Eine fantastische Frau, Tödliche Fracht

Unser Geld!

Den wohl größten Betrug in der Geschichte von Mexiko zeigt Paramount+ in „Corazonada“. Marina kämpft in „Eine fantastische Frau“ bei Mubi um ihr Recht auf Trauer und die arte-Doku „Tödliche Fracht“ schaut sich an, was bei dem Flugzeugabsturz 1992 über Amsterdam tatsächlich passiert ist.