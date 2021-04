Was läuft heute? | Crime Time, Misshandelt und umerzogen – Kanadas First Nations, The Good Doctor

Crime Time – Auf den Spuren eines Kindermörders

In einer neuen True-Crime-Doku begibt sich die ARD auf die Spuren des Mörders der achtjährigen Johanna, die 1999 zunächst spurlos verschwunden ist. Monate später wird ihre Leiche gefunden und erst 20 Jahre später ihr Mörder. Kann der für den Mord überhaupt noch belangt werden? Nun kommen die Ermittlerinnen und Staatsanwälte zu Wort, die damals nichts unversucht ließen, den Mordfall aufzuklären. Die dreiteilige Serie könnt ihr ab heute online first in der ARD-Mediathek schauen.

Misshandelt und umerzogen – Kanadas First Nations

Die neue Arte-Doku zeigt die Missionierung und gewaltvolle Umerziehung, der die indigene Bevölkerung Kanadas – die sogenannten First Nations – bis in die späten 1990er Jahre ausgesetzt war. Christliche Missionare bauten Schulen, entrissen Kinder ihren Familien und übten sexualisierte Gewalt gegen sie aus. Doch dagegen gab es schon immer Widerstand und bis heute kämpfen Überlebende um angemessene Entschädigung. Die Doku „Misshandelt und umerzogen“ könnt ihr heute Abend um 21.35 auf Arte schauen oder ab sofort in der Mediathek.

The Good Doctor

Die Corona-Pandemie beherrscht nun auch den Krankenhaus-Alltag von Dr. Shaun Murphy. Der autistische Arzt ist zwar hervorragend in seinem Fach, stellt aber mit seiner Art so manche Patienten und Patientinnen vor herausfordernde Situationen. Das Krankenhaus muss nun ohne seinen Leiter auskommen, der als Teil der Covid-Risikogruppe aus dem Home-Office agiert. Und auch privat bedeutet die Pandemie, dass sich Shaun nicht mehr mit seiner Freundin Lea treffen kann. Die vierte Staffel der Serie „The Good Doctor“ ist ab heute per Sky Ticket für euch verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.