Was läuft heute? | Cruella, Kevin Can F**k Himself, In Berlin wächst kein Orangenbaum

Cruella

Man kennt sie als modische Schurkin, die Dalmatiner klaut, um aus ihnen Pelze herzustellen. Aber wie wurde Cruella De Vil eigentlich zu der fiesen Hundediebin? Das zeigt jetzt ihre Origin-Story. Die Rolle der skrupellosen Bösewichtin übernimmt dabei Emma Stone. Und wenn euch ihre Leistung gefällt, dann gibt es gute Nachrichten. Ein zweiter Teil mit Emma Stone ist bereits in Planung. Erstmal könnt ihr aber jetzt „Cruella“ auf Disney+ sehen.

Kevin Can F**k Himself

Frauen kommen in den klassichen Sitcoms eher nicht so gut weg. Sie sind oft nur dekorative Hausfrauen und dienen maximal als Vorlage für einen schlechten Gag. Ähnlich geht es auch Allison. Sie ist gefangen in einem Sitcom-Leben mit ihrem Ehemann. Aber damit ist Schluss als sie herausfindet, dass ihr Ehemann das ganze Geld für das gemeinsame Haus auf den Kopf gehauen hat. Der Titel „Kevin Can F**k Himself“ ist übrigens kein Zufall, denn die Serie von Rashida Jones ist eine bewusste Persiflage der Kevin-James-Sitcoms „King of Queens“ und „Kevin can wait“. Sehen könnt ihr „Kevin Can F**k Himself“ jetzt bei Amazon Prime Video.

In Berlin wächst kein Orangenbaum

Nachdem er bei einem Raubüberfall einen Polizisten erschossen hat, sitzt Nabil Ibrahim lebenslänglich im Knast. Aufgrund einer Krebserkrankung und der wenigen Zeit, die Nabil bleibt, zeigt sich das Justizsystem gnädig und entlässt ihn vorzeitig. Er will nun noch die letzten Dinge gerade biegen und begibt sich zu seiner Ex-Freundin – nur um festzustellen, dass sie eine Tochter hat. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach der Beute aus dem Raubzug. Der Vater-Tochter-Movie „In Berlin wächst kein Orangenbaum“ gibt’s jetzt in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.