Was läuft heute? | Cry Wolf, Die wilden Neunziger, Auf den Spuren des eiskalten Szenewirts

Cry Wolf

Die 14-jährige Holly schreibt in einem Schulaufsatz von Gewalt und Hass in ihrer Familie. Der besorgte Lehrer alamiert daraufhin sofort das Jugendamt und die holen Holly und ihren Bruder aus der Familie raus. Holly beschuldigt ihren Stiefvater, dass er sie und die Familie schlagen würde. Doch so langsam zweifeln immer mehr Leute Hollys Darstellung an. Die Serie „Cry Wolf“ findet ihr in der Arte-Mediathek.

Die wilden Neunziger!

Im Spin-Off der Erfolsserie „Die wilden Siebziger!“ geht’s mitten hinein in die 90er. Leia Forman reist zu ihren Großeltern Red und Kitty nach Wisconsin und will ein Abenteuer nach dem anderen erleben. Zum Glück darf sie mit ihrer neuen Clique den Keller ihrer Großeltern in Beschlag nehmen – ganz wie ihre Eltern und deren Clique damals. „Die wilden Neunziger!“ könnt ihr ab heute bei Netflix anschauen.

ARD Crime Time: Auf den Spuren des eiskalten Szenewirts

Eine blutüberströmte tote Frau wird mitten in Frankfurt am Main gefunden. Bei ihrer Suche nach dem Mörder stößt das Ermittler-Team auf Jan M., der mit dem Opfer zusammengearbeitet hat. Was ihn so verdächtig macht, erfahrt ihr in der True-Crime-Serie „Auf den Spuren des eiskalten Szenewirts“ in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.