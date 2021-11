Was läuft heute? | Cryptid, Dopesick, Der Therapeut von nebenan

Cryptid

In einer schwedischen Kleinstadt sterben auf mysteriöse und grausame Weise Menschen. Alles scheint mit dem naheliegenden See zusammen zu hängen, in dem viele Bewohnerinnen und Bewohner Monster vermuten. Allerdings hat die so genannten Cryptiden noch niemand gesehen. Die Autoren der Serie haben sich übrigens von den Werken von H.P. Lovecraft beeinflussen lassen, dessen größte Angst angeblich Wasser war. Die erste Staffel „Cryptid“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

Dopesick

Hintergrund der Mini-Serie „Dopesick“ ist die Opioid-Krise in den USA und die skrupellosen Machenschaften des Pharma-Konzerns Purdue Pharma. Der Konzern produziert unter anderem das Schmerzmittel OxyContin, das stärker als Morphium wirkt, aber mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit abhängig macht. Schnell stellt sich das jedoch als eine Marketing-Lüge heraus, bei der tausende an den Folgen ihrer Sucht sterben. Die Mini-Serie „Dopesick“ ist angelehnt an den gleichnamigen Bestseller von Beth Macy und greift ein aktuelles Gerichts-Verfahren gegen Purdue Pharma auf. Zwar gibt es die Firma seit diesem September nicht mehr, die Prozesse um Schadenersatz-Zahlungen laufen jedoch noch. „Dopesick“ könnt ihr jetzt bei Disney+ streamen.

Der Therapeut von nebenan

In „Der Therapeut von nebenan“ spielt Will Ferrell den schüchternen Unternehmer Martin Markowitz, der sich bei seinen Mitarbeitenden nicht durchsetzen kann. Deswegen schickt seine Schwester ihn zu dem Therapeuten Dr. Isaac Herschkopf, gespielt von Paul Rudd. Dieser schafft es tatsächlich mit eher unkonventionellen Methoden, dass Martin mehr aus sich herauskommt. Aber nach und nach mischt sich der Doktor immer mehr in Martins Leben ein. „Der Therapeut von nebenan“ beruht auf einer wahren Begebenheit und ist inspiriert vom gleichnamigen Podcast „The shrink next door“. Die Mini-Serie könnt ihr bei Apple TV+ streamen.

