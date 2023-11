Was läuft heute? | Cyberbunker: Darknet in Deutschland, Im Rausch der Tiefe, Hexen hexen

Cyberbunker: Darknet in Deutschland

Als der charismatische Xennt in einem kleinen Dorf in Rheinland-Pfalz einen alten NATO-Bunker kauft, ist die Aufregung bei den Bewohnerinnen und Bewohnern groß. Denn schon jetzt machen Gerüchte um kriminelle Machenschaften die Runde. Aber dass genau dort, Hunderte Meter unter der Erde, ein hochmoderner Zugang zum Darknet entsteht, hätte auch die Polizei nicht gedacht. Die Doku „Cyberbunker: Darknet in Deutschland“ findet ihr jetzt bei Netflix.

Im Rausch der Tiefe

Enzo und Jacques kennen sich seit ihrer Kindheit und teilen die Faszination fürs Tauchen. Viele Jahre später treffen die beiden ehemaligen Freunde wieder zusammen und es beginnt ein Duell, das in den Tiefen des Meeres schnell tödlich enden kann. Das Drama „Im Rausch der Tiefe“ könnt ihr um 23.00 Uhr auf Arte anschauen oder ihr sucht es euch direkt in der Arte-Mediathek heraus.

Hexen hexen

Kinderhassende Hexen sind aus Märchen und Kinderbüchern nicht mehr wegzudenken. In „Hexen hexen“ will eine Gruppe von Hexen, angeführt von Anne Hathaway, alle Kinder zu Mäusen verwandeln und sie so endlich loswerden. Doch ein mutiger Junge stellt sich ihnen mit seinen Freunden und seiner Großmutter in den Weg. Die Neuverfilmung des Kinderbuchklassikers könnt ihr jetzt bei Prime Video streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.