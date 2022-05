Was läuft heute | Cyborgs of Instagram, Der Hypnotiseur, Europa – Kontinent im Umbruch

Cyborgs of Instagram

Gina, Anna und Alex haben durch Krankheit oder Unfall Körperteile verloren. Diese werden nun durch Hightech-Prothesen ersetzt. Sie fangen an, ihre Erfahrungen auf Instagram zu teilen, sprechen offen über den Verlust und ihre Ängste und zeigen, wie sie sich zurück ins Leben kämpfen. Sie werden zu Stars. Wer die Doku über Verlust und neuer Hoffnung sehen möchte, findet „Cyborgs of Instagram“ jetzt in der ARD-Mediathek.

Der Hypnotiseur

In Stockholm wurde auf brutale Weise eine Familie getötet. Ein Sohn hat den Anschlag schwer verletzt und traumatisiert überlebt. Kommissar Joona Linna bittet den nicht mehr praktizierenden Arzt Erik Bark um Hilfe. Er soll den Jungen hypnotisieren, um mehr über den Täter herauszufinden. Der Film beruht auf dem gleichnamigen Bestseller von Lars Kepler und zeichnet ein düsteres „Katz und Maus“-Spiel. Ihr könnt „Der Hypnotiseur“ jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

Europa – Kontinent im Umbruch

Europa steht vor vielen Herausforderungen: Die Frage nach neuen Energien, nachhaltiger Landwirtschaft und dem Klimawandel beschäftigen die Länder ebenso wie die Themen Arbeitskräfte und Migration. Die Dokumentation „Europa – Kontinent im Umbruch“ beleuchtet in mehreren Folgen detailliert die verschiedenen Perspektiven. Gleichzeitig werden Lösungsvorschläge gemacht, um neue Wege zu denken. Die Doku „Europa – Kontinent im Umbruch“ ist ab heute in der Arte-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.