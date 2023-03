Was läuft heute? | Daisy Jones & The Six, Unsere wunderbaren Jahre, Oray

Daisy Jones & The Six

„Daisy Jones & The Six“ handelt vom Aufstieg und Fall der fiktiven, gleichnamigen 70er-Jahre-Rockband. Nachdem die Sängerin Daisy Jones zur Rockband „The Six“ stößt, landen sie gemeinsam gleich mit ihrer ersten Single einen Hit. Die Band mischt die Musikszene in Los Angeles auf. Doch als sie beginnen ein Album aufzunehmen, kommen sich „The Six“ Leadsänger Billy und Daisy Jones näher — ein Liebesdrama beginnt. Der Soundtrack der Serie wurde von namenhaften Musikerinnen und Musikern wie Phoebe Bridgers und Marcus Mumford komponiert. „Daisy Jones & The Six“ könnt ihr jetzt bei Prime Video anschauen.

Unsere wunderbaren Jahre — Staffel 2

Die erste Staffel von „Unsere wunderbaren Jahre“ beginnt im Juni 1948. Sie handelt von Familie Wolf aus Altena und deren Metall-Waren-Fabrik im Deutschland der Jahre des „Wirtschaftswunders“. Die zweite Staffel der Serie spielt in den 1960er Jahren und behandelt wie bereits die vorherige Staffel Themen wie Entnazifizierung, Selbstbestimmung und das Ringen um Anerkennung der einzelnen Familienmitglieder. Die zweite Staffel von „Unsere wunderbaren Jahre“ ist nun in der ARD-Mediathek verfügbar.

Oray

Der Spielfilm „Oray“ wurde auf der 69. Berlinale in der Sektion „Perspektive Deutsches Kino“ mit dem Preis für den besten Erstlingsfilm ausgezeichnet. Der Film handelt vom jungen Muslim Oray, der in einem Streit mit seiner Ehefrau Burcu die Scheidungsformel „talaq“ ausspricht. Das hat Konsequenzen für das Paar. Oray muss sich letztendlich entscheiden zwischen seinem Glauben an die Liebe und seiner Liebe zum Glauben. Ab sofort könnt ihr „Oray“ in der ZDF-Mediathek streamen.

Was läuft heute?

