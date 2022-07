Was läuft heute? | Damaged Goods, Für Jojo, What happened to Monday?

Damaged Goods

Nola fliegt von der Uni und weiß nicht, was sie jetzt mit ihrem Leben anfangen soll. Also startet sie einen Podcast und erzählt von sich, vom Erwachsenwerden und von ihren Freunden und Freundinnen – inklusive intimer Details. Die Dramedy-Serie „Damaged Goods“ mit Sophie Passmann, Tim Oliver Schultz, Leonie Brill, Zeynep Bozbay und Antonije Stankovic könnt ihr ab heute bei Prime Video streamen.

Für Jojo

Paula (Caro Cult) und Jojo (Nina Gummich) sind beste Freundinnen. Sie kosten zusammen ihr Leben in Berlin in vollen Zügen aus – bis Jojo sich in einen Mann aus ihrem Heimatdorf verliebt. Für Paula bricht eine Welt zusammen und sie kämpft um ihre beste Freundin. Das Drama „Für Jojo“ läuft ab heute auf Netflix.

What happened to Monday?

Die Welt ist übervölkert. Mit einer Ein-Kind-Politik soll das Problem gelöst werden. Doch dann werden Siebenlinge geboren. Sie kriegen die Namen Monday, Tuesday und so weiter. Jede der sieben Schwestern darf an dem Tag das Haus verlassen, nach dem sie benannt ist. Doch eines Tages kommt Monday nicht zurück. Noomi Rapace spielt alle sieben Rollen in diesem Sci-Fi-Drama. „What happened to Monday?“ (dt.: „Was geschah am Montag?“) läuft heute um 23:05 Uhr im ZDF und ist danach in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Was läuft heute?

