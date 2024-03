Was läuft heute? | Damsel, Suffragette: Taten statt Worte, Sexuell verfügbar

Damsel

Millie Bobby Brown spielt im Film „Damsel“ die Prinzessin Elodie, die einen Prinzen aus einem verfeindeten Königreich heiraten soll. Dort angekommen, wird sie stattdessen aber einem Drachen zum Fraß vorgeworfen. Anstatt auf ihren Prinzen zu warten, nimmt sie selbst den Kampf auf und will sich aus der Höhle befreien. Die Märchenadaption „Damsel“ gibt es ab heute bei Netflix.

Suffragette: Taten statt Worte

Anfang des 20. Jahrhunderts hat Emmeline Pankhurst (Meryl Streep) die Frauenrechtsbewegung „Women’s Social and Political Union“ gegründet. Maud (Carey Mulligan) schließt sich der Organisation an und setzt damit alles aufs Spiel: ihren Job, ihre Ehe und auch das Sorgerecht für ihren Sohn. Das Drama „Suffragette: Taten statt Worte“ könnt ihr jetzt in der Arte-Mediathek streamen.

Sexuell verfügbar

In der Mini-Serie „Sexuell verfügbar“ geht es um Miki, der vorgeworfen wird, den Investor August von Modersohn vergewaltigt zu haben. Doch Miki beteuert ihre Unschuld. Ihr Jugendfreund Ben, nun Anwalt, ist immer noch ein wenig in sie verliebt und versucht daher, ihr zu helfen. Und das sind nicht die einzigen Männer, mit denen Miki in ihrem Leben ein Problem hat. Ihr könnt „Sexuell verfügbar“ jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.