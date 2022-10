Was läuft heute? | Dark Encounter, Wendell & Wild, The Devil’s Hour

Dark Encounter

Die kleine Maisie ist vor über einem Jahr spurlos verschwunden und ihre Familie trauert immer noch. Bei der Gedenkfeier tauchen plötzlich in der Nähe seltsame Lichter auf und immer mehr Menschen verschwinden aus dem angrenzenden Wald. Dann schleicht auch noch ein unheimliches Wesen um das Haus der Familie und will unbedingt eine Botschaft loswerden. Den Horror-Thriller „Dark Encounter“ findet ihr in der ARD-Mediathek.

Wendell & Wild

Die 13-jährige Kat steht auf Punkrock und jagt in ihrer Freizeit gerne Dämonen. Zwei von denen haben es auf sie abgesehen, denn sie wollen mit Kats Hilfe in die Welt der Lebenden kommen. Doch die will dafür natürlich auch eine bestimmte Gegenleistung. Der Stop-Motion-Film „Wendell & Wild“ ist eher eine Horrorkomödie, die ihr jetzt auf Netflix anschauen könnt.

The Devil’s Hour

Jede Nacht um 3:33 Uhr wacht Lucy aus schrecklichen Albträumen und Visionen auf. Dann ereignet sich in ihrer Nähe eine Mordserie, die irgendwie mit Lucy zusammenhängt. Der verhaftete Gideon steckt angeblich hinter den Morden und weiß auch erschreckend viel über Lucy und ihre Visionen. Bei persönlichen Gesprächen kommen die beiden sich näher und Lucy hat eine erschreckende Erkenntnis. Die Thrillerserie „The Devil’s Hour“ könnt ihr bei Prime Video streamen.

