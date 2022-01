Was läuft heute? | Das Begräbnis, Ganz normale Männer, Aquaman

Das Begräbnis

Die Mini-Serie „Das Begräbnis“ erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Großfamilie aus einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Zum Begräbnis von Familienoberhaupt Wolf-Dieter Meurer kommen sie nach Jahren wieder zusammen. Unausgesprochene Gefühle und Probleme haben ordentliches Konfliktpotenzial. Die Impro-Komödie „Das Begräbnis“ entstand an nur zwei Drehtagen mit über 50 Kameras. „Das Begräbnis“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

Ganz normale Männer – Der „vergessene Holocaust“

Die Dokumentation „Ganz normale Männer – Der vergessene Holocaust“ von Manfred Oldenburg erzählt von den Männern, die während des Zweiten Weltkrieges an den systematischen Massenerschießungen in den Vernichtungslagern beteiligt waren. Sie standen meist unter dem Kommando mobiler Einsatzgruppen und Polizeibattalions. Die Doku fragt nach den Beweggründen der Täter. Denn mittlerweile ist bekannt: Die Teilnahme an diesen Erschießungen war keine Pflicht. Streamen könnt ihr die Doku jetzt in der ZDF-Mediathek.

Aquaman

In der DC-Verfilmung kämpft der gleichnamige Titelheld – gespielt von Jason Momoa – zwischen zwei Welten. Als Sohn eines Leuchtturm-Wärters und der Königin von Atlantis (gespielt von Nicole Kidman) hat er Anrecht auf den Thron seiner Mutter. Das stürzt ihn in Konflikte mit sich selbst und mit anderen, zum Beispiel seinen Halbbruder Orm. Der würde den Thron gerne für sich behalten. Übrigens, ein zweiter Teil ist schon in Arbeit. Der Kinostart von „Aquaman And The Lost Kingdom“ ist für Dezember 2022 geplant. Für die Vorbereitung könnt ihr den ersten Teil von „Aquaman” jetzt bei Amazon Prime Video streamen.

