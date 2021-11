Was läuft heute? | Das Beste kommt noch, Harrow, Femizid – Wenn Männer Frauen töten

Das Beste kommt noch

Aufgrund einer geliehenen Krankenversicherungskarte denken die Freunde Arthur und Cesar, dass der jeweils andere an Krebs erkrankt ist. Also beschließen sie gemeinsam einen letzten großen Trip zu unternehmen. Dabei finden sie zueinander und lassen ihre Freundschaft hochleben. Ob sich dabei das Missverständnis auflöst, seht ihr in der Tragikomödie „Das Beste kommt noch“ bei Sky Ticket.

Harrow

Der Pathologe Harrow ist zwar bei seinen Kollegen aufgrund seiner unkonventionellen Art äußerst unbeliebt, aber er schafft es doch immer wieder auch die abwegigsten Fälle zu lösen. Als eines Tages jedoch eine Leiche aus einem Fluss geborgen wird, droht Harrow von seiner Vergangenheit eingeholt zu werden. Die australische Krimi-Serie „Harrow“ seht ihr ab jetzt bei Amazon Prime Video.

Femizid – Wenn Männer Frauen töten

Der Mord an Frauen wird immer noch als „Familiendrama“ verharmlost oder als sogenannter „Ehrenmord“ bestimmten Bevölkerungsgruppen zugeordnet. Dabei werden in allen Gesellschaftsschichten Frauen ermordet und das in erschreckend hohen Zahlen. Die Doku „Femizid – Wenn Männer Frauen töten“ lässt von Gewalt betroffene Frauen und Angehörige von Mordopfern zu Wort kommen. Sehen könnt ihr die Doku in der ZDF-Mediathek.

