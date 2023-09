Was läuft heute? | Das bleibt unter uns, Wilderness, Motorsägen Masters

Das bleibt unter uns

In dem Fim „Das bleibt unter uns“ verstrickt sich Jana in eine folgenreiche Lüge: Als ihre Putzfrau Natalia einen Unfall hat und ins Koma fällt, taucht die Polizei bei Jana auf. Sie sei die Letzte, die mit Natalia telefoniert hat. Da Jana ihre Putzfrau schwarz bei sich hat arbeiten lassen, lügt sie die Polizei an. Was sie zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß: Natalias kleine Tochter ist jetzt auf sich allein gestellt. Jana will helfen, doch das Mädchen spricht kein Wort Deutsch — und an die Behörden kann sie sich wegen ihrer Lüge nicht wenden. Ihr könnt „Das bleibt unter uns“ jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

Wilderness — Staffel 1

Liv und Will haben die perfekte Ehe. Zumindest bis Liv erfährt, dass Will sie betrogen hat. Um die Wogen wieder zu glätten, fahren Liv und Will zusammen in den Urlaub. Das glaubt zumindest Will. Liv will eigentlich nur herausfinden, ob Will ihre Vergebung verdient hat. Falls nicht, plant sie Rache an ihm zu nehmen und einen falschen Unfall zu inszenieren. Die erste Staffel der Serie „Wilderness“ gibt’s jetzt bei Prime Video.

Motorsägen Masters

Ralf Moeller ist der Host der neuen Show „Motorsägen Masters“. Hier treten acht „Carver“ gegeneinander an und messen sich darin, mit einer Motorsäge und einem Baumstamm die schönste Statue zu carven. Der Gewinner oder die Gewinnerin kann mit 10.000 Euro in der Tasche und dem Titel „Motorsägen Master“ nachhause gehen. „Motorsägen Masters“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.