Was läuft heute? | Das Ende der Wahrheit, Exit, Genius: Aretha

Das Ende der Wahrheit

Martin Behrens ist Zentralasien-Experte beim Bundesnachrichtendienst. Seine Frau steht als Journalistin auf der anderen Seite. Eigentlich haben sie eine Abmachung, Berufliches und Privates zu trennen. Aber seine Freundin taucht eines Tages auf einer Pressekonferenz auf und beginnt unangenehme Fragen zu stellen. Kurz darauf kommt sie bei einem Terroranschlag ums Leben. Geschockt beginnt Martin Behrens Nachforschungen anzustellen und kommt ausgerechnet seinem Arbeitgeber auf die Spur. Der Thriller „Das Ende der Wahrheit“ läuft jetzt in der Arte-Mediathek.

Exit

Sie haben die exklusivsten Büros, die luxoriösesten Häuser und alles, was man sich mit Geld kaufen kann. Vier befreundete Investmentbanker leben das Leben der Osloer High Society und suchen immer weiter nach dem nächsten Adrenalin-Kick. Dabei geraten sie in einen Strudel aus Sex, Drogen und Gewalt und bemerken nicht, dass sie ihre eigenen Grenzen schon lange überschritten haben. Die Serie „Exit“ ist quasi das norwegische Pendant zu „The Wolf of Wall Street“ und basiert auf echten Interviews mit norwegischen Bankern aus dem Jahr 2017. Sehen könnt ihr die Serie jetzt in der ZDF-Mediathek.

Genius: Aretha

Sie ist eine der größten Stimmen des Souls, aber auch der US-Bürgerrechtsbewegung – Aretha Franklin. Daher widmet ihr National Geographic die komplette dritte Staffel der preisgekrönten Anthologie-Serie „Genius“ und zeigt Aretha Franklins Aufstieg von der Gospelsängerin zur Queen of Soul. Die Serie „Genius: Aretha“ seht ihr auf Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.