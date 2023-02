Was läuft heute? | Das Geständnis der Frannie Langton, Stargirl, Close Range

Das Geständnis der Frannie Langton

Frannie Langton wird als Sklavin an das Ehepaar Benham verschenkt. Sie und Marguerite Benham kommen sich mit der Zeit immer näher und beginnen eine Liebesaffäre. Doch eines Tages wacht Frannie neben dem toten Ehepaar auf, weiß aber nicht mehr, was genau in der Nacht geschehen ist. Nur langsam kommen ihre Erinnerungen zurück. Die Miniserie „Das Geständnis der Frannie Langton“ könnt ihr ab heute bei MagentaTV anschauen.

Stargirl

Courtney hat nach zwei Staffeln „Stargirl“ schon einige Male ihre Superkräfte beweisen müssen. Inzwischen ist in Blue Valley mehr oder weniger Frieden eingekehrt, als plötzlich der totgeglaubte Starman auftaucht. Der will Stargirl alles beibringen, was er weiß, und muss sich damit auch beeilen, denn der nächste Schurke lässt nicht lange auf sich warten. Die dritte und letzte Staffel „Stargirl“ findet ihr jetzt bei Wow.

Close Range

Colton MacReady will seine Nichte aus den Fängen eines mexikanischen Drogenkartells befreien. Zum Glück hat er als ehemaliger Elitesoldat die dafür nötigen Skills drauf, die er auch einsetzen muss. Denn bei seiner Flucht nimmt er aus Versehen einige wichtige Daten mit, die das Kartell natürlich wieder zurück haben will. Den Actionstreifen „Close Range“ könnt ihr jetzt bei Freevee streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.