Bild: Das Gold | Paramount+

Was läuft heute? | Das Gold, Techno Rush, Wrestlers

Zufällig 3 Tonnen Gold gestohlen

In der Paramount+-Miniserie „Das Gold“ geht es um einen zufälligen Goldraub. RTL+ zeigt in „Techno Rush“, wie sich der Techno in Deutschland entwickelt hat und in der Netflix-Doku „Wrestlers“ geht es um ein legendäres Wrestling Gym.