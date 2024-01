Was läuft heute? | Das Grundgesetz der Tiere, Hazbin Hotel, The Many Saints of Newark

Das Grundgesetz der Tiere

In der ersten Folge des „ZDF Magazin Royal“ nach der Winterpause zeigt uns Jan Böhmermann seinen Animationsfilm „Das Grundgesetz der Tiere“. In dem halbstündigen Film muss eine Gruppe von Tieren den Menschen bei der Gesetzgebung helfen. Prominente Stimmen wie Bastian Pastewka, Olli Dittrich und Uschi Glas sind dabei. „Das Grundgesetz der Tiere” findet ihr jetzt in der ZDF-Mediathek.

Hazbin Hotel

In der neuen Animationsserie „Hazbin Hotel“ versucht Charlie, die Prinzessin der Hölle, Dämonen und andere Kreaturen der Unterwelt zu rehabilitieren und sie als Gäste eines Hotels in den Himmel zu bekommen. Denn die Hölle ist voll. Die wilde Mischung aus erwachsener Animationsserie und Musical ist das Herzensprojekt der YouTuberin Vivienne Medrano. Alle acht Folgen der Animationsserie “Hazbin Hotel” gibt es jetzt bei Prime Video.

The Many Saints of Newark

Der Film „The Many Saints of Newark“ erzählt die Vorgeschichte der Serie „Die Sopranos“ und zeigt, wie aus dem jungen Tony Soprano ein skrupelloser Mafia-Boss wird. Gefördert wird er dabei von seinem Onkel Dickie Moltisanti. Nachdem James Gandolfini Tony Soprano in der Serie verkörpert hat, tritt sein Sohn Michael Gandolfini sein Erbe an und spielt hier die jüngere Version von Tony Soprano. Den Film „The Many Saints of Newark“ ist ab heute bei Netflix.

