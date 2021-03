Was läuft heute? | Das Hausboot, Der ewige GAU? 10 Jahre Fukushima, Blinded

Das Hausboot

Es ist Buddytag auf dem Wasser. Olli Schulz und Fynn Kliemann haben versucht, das alte Hausboot von Gunter Gabriel aufzumöbeln und natürlich lief dabei die Kamera. Nun können wir endlich sehen, was man über die letzten Jahre durch Olli Schulz’ Berichte in „Fest und Flauschig“ nur erahnen konnte. All die Ups und Downs im Schiffsbau und auch den einen oder anderen Krisenmoment. Die Dokuserie „Das Hausboot“ startet heute auf Netflix.

Der ewige GAU? 10 Jahre Fukushima

Vor zehn Jahren wurde Japan gleich von drei Katastrophen schwer getroffen. Erst ein schweres Erdbeben, dann eine Tsunami-Welle, die weite Teile des Landes verwüstete, und davon ausgelöst eine Kernschmelze im Atomkraftwerk von Fukushima. Die Unglücksserie kostete vielen Menschen das Leben und hatte globale Auswirkungen. Zehn Jahre danach kämpft das Land immer noch mit den Folgen. Die ZDF-Doku „Der ewige GAU? 10 Jahre Fukushima“ wirft einen Blick in die Region, die auch noch auf Jahre mit der Strahlenbelastung umgehen muss.

Blinded

Wirtschaftjournalistin Bea Farkas ist einem riesigen Finanzskandal auf der Spur. Dabei steht sie aber vor einem pikanten Konflikt. Denn ihre beste Quelle ist sowohl ein hohes Tier in der Bank, die in die dubiosen Geschäfte verwickelt ist, als auch ihre heimliche Affäre. Für Freunde von „Bad Banks“ gibts jetzt die schwedische Thriller-Serie „Blinded“ in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

