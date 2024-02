Was läuft heute? | Das letzte Tabu, Crossroads, Sie sagt. Er sagt.

Das letzte Tabu

Fußball wird in fast jedem Land der Welt professionell gespielt. Offen als homosexuell geoutet haben sich bis heute gerade mal sieben Profi-Kicker. Unter welchem Druck stehen Spieler und Spielerinnen in der Szene? Profis wie der ehemalige deutsche Nationalspieler Thomas Hitzlsperger erzählen, wie es ihnen damit ergangen ist. Was dieses Tabu für ihre Karriere und ihr Privatleben bedeutet hat und was sich ändern muss, erfahrt ihr ab sofort in der Doku „Das letzte Tabu“ bei Prime Video.

Crossroads



Britney Spears hat in jungen Jahren neben ihrer musikalischen Karriere auch immer wieder als Schauspielerin gearbeitet. In „Crossroads“ spielt sie Lucy, die ihre alten Kindheitsfreundinnen Mimi und Kit wiedersieht. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise in Richtung Kalifornien. Lucy will nämlich endlich ihre Mutter finden. Kit will dorthin, weil ihr Verlobter in Los Angeles studiert und Mimi, weil sie an einem Vorsingen teilnehmen will. Pop-Nostalgie aus dem Jahr 2002 mit jeder Menge Britney Spears Songs seht ihr in „Crossroads“ bei Netflix.

Sie sagt. Er sagt.

Wie lässt sich über Schuld und Unschuld urteilen? Besonders, wenn Aussage gegen Aussage steht und die Beweislage dünn ist. „Sie sagt. Er sagt.“ ist ein neuer Film aus der Feder von Ferdinand von Schirach. Ähnlich wie bei „Terror“, bei dem das Publikum über das Ende entscheiden konnte, zeigt auch dieser Film, wie schwer es sein kann, über Recht und Unrecht zu entscheiden. In diesem Fall wirft eine bekannte TV-Moderatorin einem erfolgreichen Industriellen Vergewaltigung vor. Ihr könnt „Sie sagt. Er sagt.“ ab heute in der ZDF Mediathek streamen.

Was läuft heute?

