Was läuft heute? | Das Licht in uns: Michelle Obama und Oprah Winfrey, C.B. Strike, Der Hitler-Fake: Geschichte einer Jahrhundertfälschung

Das Licht in uns: Michelle Obama und Oprah Winfrey

Michelle Obama und Oprah Winfrey sind zwei der berühmtesten Frauen weltweit. Und sie sind gute Freundinnen. Wer würde also besser passen als Oprah, um mit Michelle über ihr neues Buch „Das Licht in uns: Halt finden in unsicheren Zeiten“ zu sprechen? Zum Abschluss der Promotion-Tour für Michelles zweiten Bestseller fand das Gespräch mit Oprah in einem Stadion voller Fans statt. Und Netflix hat das Ganze begleitet. Ihr findet das Special „Das Licht in uns: Michelle Obama und Oprah Winfrey“ ab heute bei Netflix.

C.B. Strike

Cormoran Strike ist Privatdetektiv. Während er eigentlich in Cornwall ist, um sich von seiner sterbenskranken Ziehmutter zu verabschieden, erreicht ihn ein neuer Auftrag: Er soll den ungeklärten Fall einer vermissten Frau aus den 1970ern wieder aufnehmen. Schnell führt eine Spur in den Londoner Untergrund. Zum Glück muss Cormoran die Fährte nicht allein aufnehmen. Die dritte Staffel der Krimi-Serie „C.B. Strike“ gibt es ab heute bei WOW.

Der Hitler-Fake: Geschichte eines Jahrhundertskandals

In der deutschen Nachkriegsgeschichte gab es immer wieder abstruse Versuche, die Verbrechen des Nazi-Regimes zu relativieren. Der spektakulärste Versuch waren wohl die gefälschten Hitler-Tagebücher, die die Zeitschrift STERN Mitte der 80er-Jahre veröffentlichte. Durch sie sollte Adolf Hitler nahbarer und wieder salonfähig gemacht werden. Innerhalb weniger Tage entpuppten sie sich als Fälschung. Die Doku „Der Hitler-Fake: Geschichte eines Jahrhundertskandals“ fragt Zeitzeuginnen und -zeugen, wie es zu dem Skandal kommen konnte. Ihr findet „Der Hitler-Fake: Geschichte eines Jahrhundertskandals“ ab sofort in der ARD-Mediathek.

