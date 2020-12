Was läuft heute? | Das Märchen der Märchen, Das A-Team, Gossip Girl

Das Märchen der Märchen

Die Königin von Longtrellis möchte unbedingt ein Kind, ein Zauberer kann ihr helfen. Ein König will mit jeder Jungfrau in seinem Reich schlafen und verliebt sich auf seinen Beutezügen in die Stimme einer alten Frau. Eine Prinzessin wird mit einem brutalen Menschenfresser verheiratet. Diese drei Geschichten treffen in „Das Märchen der Märchen“ aufeinander. Der Film orientiert sich dabei an der italienischen Märchensammlung „Pentamerone“. Das Märchen für Erwachsene läuft um 22:05 Uhr auf arte und in der arte-Mediathek.

Das A-Team

Hannibal, Faceman, B.A. und Murdock – diese vier Soldaten haben bereits in den 80er Jahren Menschen in Not geholfen, obwohl sie selbst auf der Flucht waren. In neuer Besetzung gibt’s „Das A-Team“ auch als Film, mit Liam Neeson (Hannibal), Bradley Cooper (Faceman), Quinton Jackson (B.A.) und Sharlto Copley (Murdock). Das A-Team versucht, Geld-Druckplatten aus den Händen von Rebellen und Dealern zurück zu stehlen. Ob sie dabei erfolgreich sind, könnt ihr euch bei Amazon Prime Video angucken.

Gossip Girl

„Ihr wisst, ihr liebt mich! XoXo, Gossip Girl!“ Die Serie verabschiedet sich am 31. Dezember von Netflix. 121 Folgen in sechs Staffeln hat „Gossip Girl“. Da kommt die neue Netflix-Funktion, Titel bis zu 1,5-mal schneller zu streamen, doch sehr gelegen …

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.