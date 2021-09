Was läuft heute? | Das Schweigen der Lämmer, Palm Springs, Prey

Das Schweigen der Lämmer

Ein Serienmörder treibt sein Unwesen: Er entführt, häutet und tötet Frauen – und die Polizei tappt völlig im Dunkeln. Die junge FBI-Agentin Clarice Starling (Jodie Foster) hofft, mithilfe des bereits verurteilten Mörders und Kannibalen Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) auf neue Ideen zu kommen. Dabei wird sie immer tiefer in den Bann des berüchtigten Psychiaters gezogen. Den legendären und fünffach Oscar-prämierten Thriller könnt ihr bei Sky Cinema schauen.

Palm Springs

Was macht das Leben aus, wenn man immer wieder ein und denselben Tag von vorn erlebt? Nyles ist in dieser Zeitschleife gefangen und hat sich damit abgefunden. Doch als er Sarah kennen lernt, die durch einen Zufall ebenfalls in diese Zeitfalle tappt, stellt sie seine Welt auf den Kopf und überlegt sich waghalsige Exit-Strategien. Den Film könnt ihr ab heute bei Amazon Prime Video streamen.

Prey

Roman will seinen Junggesellenabschied feiern. Doch er hat keine Lust auf Party oder Bar, sondern geht mit seinem Bruder und seinen besten Freunden in einem Nationalpark auf Wanderschaft. Als plötzlich ein unbekannter Todesschütze Jagd auf die fünf Männer macht, wird das Abenteuer zum Albtraum. Der Thriller „Prey“ läuft jetzt bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.