Was läuft heute? | Das Signal, Mary & George, Reset – Wie weit willst du gehen?

Das Signal

Als Astronautin Paula nach Monaten im Weltall endlich wieder auf die Erde zurückkehrt, kommt sie nicht bei ihrer Familie an. Ihr Flugzeug verschwindet plötzlich, und ihr Ehemann Sven stößt auf mehrere Hinweise, die Paula ihm anscheinend hinterlassen hat. Und alles deutet darauf hin, dass sie im Weltall eine gefährliche Entdeckung gemacht hat. Florian David Fitz spielt eine der Hauptrollen und hat das Drehbuch geschrieben. Die Miniserie „Das Signal“ findet ihr ab heute auf Netflix.

Mary & George

Mary Villiers (Julianne Moore) ist eine verarmte Landadelige mit großen Ambitionen. Gemeinsam mit ihrem überaus hübschen und charmanten Sohn George (Nicholas Galitzine) begibt sie sich an den englischen Königshof, wo King James sofort sehr angetan von George ist und ihn zu seinem Liebhaber macht. Marys Plan geht auf und sie will ihre macht mit skrupellosen Intrigen noch weiter ausbauen. Die Serie „Mary & George“ könnt ihr ab heute auf WOW streamen.

Reset — Wie weit willst du gehen?

Als Flo ihre tote Tochter in deren Zimmer auffindet, bricht für sie die Welt zusammen. Inmitten ihrer Trauer und den Schuldgefühlen stößt sie auf eine Zeitreiseagentur, mit der sie in die Vergangenheit reisen und ihre Tochter retten will. Alle Folgen der Dramaserie „Reset — Wie weit willst du gehen?“ könnt ihr online first in der ZDF-Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

