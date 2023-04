Was läuft heute? | Dead Ringers, Almania, Teen Wolf: The Movie

Dead Ringers

Die Zwillinge Elliot und Beverly teilen so ziemlich alles: Aussehen, Liebhaber und auch die Leidenschaft für die Gynäkologie. Die beiden wollen die Medizin revolutionieren und gehen dafür auch über die Grenzen von Moral und Ethik. In dem Remake des 80er-Jahre-Thrillers übernimmt diesmal Rachel Weisz die beiden Hauptrollen. Ihr könnt alle Folgen von „Dead Ringers“ ab heute bei Prime Video streamen.

Almania

Herr Stimpel kommt als frischgebackener Deutsch- und Sportlehrer an eine Gesamtschule. Hier will er endlich seine Lehrprüfung machen und in seinem Traumberuf richtig durchstarten. Dabei hat er die Rechnung aber ohne seine neue Klasse gemacht, denn bei der kommt er mit seinen Regeln und seiner doch sehr cringen Art nicht wirklich gut an. Die Serie „Almania“ von und mit Comedian Phil Laude findet ihr jetzt in der ARD-Mediathek.

Teen Wolf: The Movie

Der Werwolf Scott McCall hat seine Teenie-Jahre inzwischen schon etwas hinter sich und Beacon Hills verlassen. Doch als seine Heimatstadt und alte Freunde bedroht werden, kehrt er wieder zurück. Noch dazu plagen ihn immer wieder Visionen von seiner verstorbenen großen Liebe, die mit der neuen Bedrohung irgendwie zusammenhängen. „Teen Wolf: The Movie“ könnt ihr jetzt bei Paramount+ anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.