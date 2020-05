Was läuft heute? | Dead to Me, Dispatches From Elsewhere, The Eddy

Dispatches from Elsewhere

Jason Segel ist so richtig bekannt geworden als Marshall Eriksen in „How I Met Your Mother“ (die Älteren unter uns mögen sich erinnern). Mit „Dispatches from Elsewhere“ übernimmt er nicht nur wieder eine Hauptrolle, sondern gleich auch die Regie und den Produzentenposten. In dieser Serie geht es allerdings sehr viel düsterer zu: Die Figur Peter tauscht sein Leben gegen ein Spiel, das sich immer weiter in seinen Alltag schleicht. Zu sehen ist die zehnteilige Serie ab heute bei Amazon Prime Video.

The Eddy

Eddy ist in diesem Fall nicht die Hauptfigur der Serie, sondern ein Jazz Club in Paris. Das klingt cool und irgendwie würde man dort auch mal auf einen Martini hin. Aber ab heute zeigt Netflix: So schön ist’s da gar nicht. Der Musiker Elliot versucht seinen Jazz-Club nämlich am Laufen zu halten, während Gangster versuchen, von ihm Schutzgeld zu erpressen.

Dead to Me

Genau ein Jahr warten wir jetzt schon auf Staffel zwei von „Dead To Me“. Denn die ist mit einem riesen Cliffhanger geendet. Jetzt geht es also weiter. Jen und Judy stehen vor einem riesigen Problem, das es zu lösen gilt. Und zwar am Besten, ohne dass die Nachbarn etwas merken. Die zweite Staffel „Dead to Me“ läuft ab heute auf Netflix.

Was läuft heute?

