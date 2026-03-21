Deadloch Staffel 2

Im Mittelpunkt stehen erneut Senior Sergeant Dulcie Collins und Detective Eddie Redcliffe. Dulcie, gespielt von Kate Box, arbeitet methodisch, strukturiert und hält sich gern an Regeln. Eddie dagegen, verkörpert von Madeleine Sami, ist impulsiv, laut und selten diplomatisch. Gerade diese Gegensätze sorgen dafür, dass ihre Zusammenarbeit immer wieder chaotisch verläuft.

In der zweiten Staffel der Serie Deadloch verschlägt es die beiden Ermittlerinnen in Australiens tropischen Norden. Im sogenannten „Top End“, dem heißen und abgelegenen Northern Territory, sollen sie den mysteriösen Tod von Eddies ehemaligem Polizeipartner Bushy untersuchen. Doch als in einer abgelegenen Gemeinde eine weitere Leiche auftaucht, geraten Dulcie und Eddie in ein Geflecht aus lokalen Geheimnissen und Machtstrukturen.

Schwarzer Humor trifft Crime-Drama

Neben den beiden Hauptfiguren kehren auch bekannte Gesichter zurück, darunter Nina Oyama als Abby Matsuda und Alicia Gardiner als Cath York. Neu zum Cast stößt unter anderem Luke Hemsworth.

Die Serie verbindet klassischen Krimi mit bissiger Satire und ungewöhnlichen Figuren. Ein Stil, der ihr mehrere Preise und sogar eine Emmy-Nominierung einbrachte. Auch die zweite Staffel Deadloch bleibt dieser Mischung treu.

Die neuen Folgen der zweiten Staffel „Deadloch“ könnt ihr jetzt auf Prime Video sehen.

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