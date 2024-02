Bild: „Testo“ von und mit Kida Ramadan | © ARD Degeto / Marco Fischer

Was läuft heute? | Dear Elizabeth, Testo, The Trip

Alle auf den Boden!

Mit „Testo“ zeigt Kida Ramadan in der ARD-Mediathek eine knallharte Bankräuber-Serie. In „Dear Elizabeth“ wird auf Prime Video ein Mann unfreiwillig zum Promi-Stalker und auf WOW versucht ein Ehepaar sich in „The Trip“ gegenseitig umzubringen.