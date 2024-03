Bild: Death and Other Details | Michael Desmond / Hulu

Was läuft heute? | Death and Other Details, Die durch die Hölle gehen, Hannah Gadsby’s Gender Agenda

Wer war’s gewesen?

Auf Disney+ warten auf einem Luxus-Schiff „Death and Other Details“. In knapp einer Woche werden die Oscars verliehen und Mubi bereitet uns mit dem Alltime-Klassiker „Die durch die Hölle gehen“ schon mal darauf vor — und auf Netflix wird es mit dem Comedy-Special von Hannah Gadsby ziemlich witzig.