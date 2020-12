Was läuft heute? | Dein letztes Solo, Ted, Weihnachtstöchter

Dein letztes Solo

Der Tod einer Ballettschülerin an der Archer School of Ballet in Chicago wirft Fragen auf. War es Mord oder doch ein unglücklicher Unfall? Neveah ist neu an der Schule und wird sofort mit den Gerüchten um den Mord konfrontiert. „Dein letztes Solo“ basiert auf dem gleichnamigen Thriller von Sona Charaipotra und Dhonielle Clayton und läuft jetzt bei Netflix.

Ted

Teddybär Ted ist der beste Kumpel von John (Mark Wahlberg), und das schon seit Kindheitstagen. Doch Johns Freundin Lori (Mila Kunis) ist immer mehr genervt von Ted und seinen Drogen- und Alkoholproblemen. John muss sich entscheiden zwischen einem infantilen Teddy und der Liebe seines Lebens. Die Komödie von „Family Guy“-Macher Seth MacFarlane könnt ihr bei Amazon Prime Video streamen.

Weihnachtstöchter

Kurz vor Weihnachten stirbt der Großbäcker Johann König bei einem Autounfall. Seine drei Töchter, alle von unterschiedlichen Müttern, sind seit Jahren zerstritten. Ihr Vater hat kein Testament hinterlassen und nun müssen sich die drei Frauen einigen, was mit dem Erbe und auch dem Familienbetrieb passiert. Die Komödie „Weihnachtstöchter“ läuft heute um 20:15 Uhr im ZDF und ist bereits in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.