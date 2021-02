Was läuft heute? | Der Aufstieg der Murdoch-Dynastie, Du gegen die Wildnis, Over Water

Der Aufstieg der Murdoch-Dynastie

Mit THE SUN wetterte er gegen die EU und trieb den Brexit voran. Ebenso machte er FOX NEWS zum Haus- und Hof-Sender Donald Trumps und lies ihn ebenso fallen nach seiner Niederlage. Rupert Murdochs Medienimperium ist weltumspannend. Dabei begann sein Weg vor vielen Jahren in der australischen Regionalpresse. Die dreiteilige Dokureihe „Der Aufstieg der Murdoch-Dynastie“ in der ARTE Mediathek zeigt, wie Murdoch geschickt seinen Medienkonzern aufbaute und damit die Weltpolitik beeinflusste.

Du gegen die Wildnis

Bear Grylls hat in den heißesten Wüsten und den undurchdringlichsten Dschungeln überlebt. Jetzt braucht er eure Hilfe, um einen Affen zu retten. Ja, ihr habt richtig gelesen. Die interaktive Abenteuer-Doku „Du gegen die Wildnis“ überlässt euch die Wahl, wie Bear Grylls sich durch die Wildnis schlagen soll. Den Trip könnt ihr jetzt auf Netflix starten.

Over Water

Er war ein beliebter TV-Promi, doch dann kam der Fall. Kaum aus der Entzugsklinik entlassen, wartete nicht etwa das große Comeback auf John Becker, sondern ein halsbrecherischer Deal im Antwerpener Hafen. In der ARD-Mediathek könnt ihr jetzt die erste Staffel des belgischen Familiendramas „Over Water“ streamen. Und wenn es euch gefällt, dann habt ihr Glück, denn schon am 18. Februar gibt’s die zweite Staffel von „Over Water“ in der ARD-Mediathek!

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.