Was läuft heute? | Der Dieb der Worte, Verdacht/Mord, Terra X – Ein perfekter Planet

Der Dieb der Worte

Wem gehört die eigene Geschichte? Diese Frage musste sich einst schon Ernest Hemingway bei seiner sechs Wörter starken Kurzgeschichte „For sale: Baby Shoes. Never worn.“ stellen. Der Vorwurf lautete, er habe die Geschichte geklaut. Genau so geht es dem Autoren Rory in „Der Dieb der Worte“. Den Film zeigt Das Erste heute Abend um 23:35 Uhr.

Verdacht/Mord

Der dänische Ermittler Björn steigt in die Untiefen aus Trauer und Wut. Denn er sucht nach dem Mörder seiner eigenen Tochter. Da bei Verstand zu bleiben ist fast unmöglich. Die nervenaufreibende erste Staffel der Serie „Verdacht/Mord“ könnt ihr auf 13th Street schauen. Zugang dazu bekommt ihr über euer Sky Ticket.

Ein perfekter Planet

Mit unglaublicher Bildgewalt zeigen „Terra X“ und BBC die sieben Kontinente der Erde. Von den Hängen des Himalayas bis zum Packeis des Nordpols. Gänsehaut ist vorprogrammiert. Aber wie immer erinnert uns die Dokumentation auch daran, dass all diese Bilder bald der Vergangenheit angehören, wenn sich nicht grundsätzlich etwas ändert. In der aktuellen Folge geht’s ums Wetter, zu sehen heute Abend um 19:30 Uhr im ZDF.

Was läuft heute?

