Was läuft heute? | Der englische Patient, Vanderpump Villa, Anima – Die Kleider meines Vaters

Der englische Patient

Schauspieler Ralph Fiennes ist für seine Rolle als dunkler Lord in den „Harry Potter“-Filmen bekannt. Dass er auch Charaktere mit mehr Nase im Gesicht und Liebe im Herzen spielen kann, hat er aber auch schon oft genug bewiesen. Besonders erfolgreich in „Der englische Patient“. Der Film gilt als einer der traurigsten Liebesfilme ever und ist seit seiner Veröffentlichung 1996 zum Klassiker geworden. Ihr findet „Der englische Patient“ ab heute bei Netflix.

Vanderpump Villa



Wenn ihr Fans der Reality-Serie „The Real Housewives of Beverly Hills“ seid, könnte euch auch „Vanderpump Villa“ gefallen. Hier gibt es ein Wiedersehen mit Lisa Vanderpump. Diesmal leitet sie ein Luxus-Hotel in Frankreich und muss ein großes Team an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Schach halten. Und das scheint nicht leicht zu sein. Staffel 1 von „Vanderpump Villa“ startet heute bei Disney+.

Anima — Die Kleider meines Vaters

Als ihr Vater stirbt, erbt die Filmemacherin Uli Decker eine geheime Kiste. Der Inhalt dieser Kiste verändert den Blick auf ihren Vater schlagartig. Denn die beiden verband schon zu Lebzeiten mehr als gedacht, nur leider konnten sie nicht darüber sprechen. Ihr findet den sehr persönlichen Dokumentarfilm „Anima — Die Kleider meines Vaters“ ab heute in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.