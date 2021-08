Was läuft heute? | Der Fall Collini, Ausgrissn! In der Lederhosn nach Las Vegas, The Grand Tour Lochdown

Der Fall Collini

Der Großindustrielle Hans Meyer wird kaltblütig ermordet. Schnell ist der mutmaßliche Täter gefasst. Sein Name: Fabrizio Collini. Der junge Strafverteidiger Caspar Leinen (Elyas M’Barek) nimmt sich des Falles an und stößt auf einen Angeklagten mit einem großen Geheimnis. Doch auch Leinen selbst ist kein Unbeteiligter in diesem Fall und so gerät er schon bald in einen Gewissenskonflikt. Der Justiz-Thriller nach dem Roman von Ferdinand von Schirach läuft heute Abend um 20:15 Uhr im Ersten und ist danach zwei Wochen in der ARD-Mediathek.

Ausgrissn! In der Lederhosn nach Las Vegas

Julian und Thomas Wittmann sind waschechte bayerische Jungs. Doch beide haben genug von der süddeutschen Idylle und schwingen sich auf ihre Mopeds, um durch Amerika zu düsen. Kein leichtes Unterfangen, doch der Weg ist bekanntlich das Ziel. Auf der anderen Seite des Atlantik treffen die beiden auf unzählige Geschichten und Gesichter in einem Land, das auch von seinen Widersprüchen lebt. „Ausgrissn! In der Lederhosn nach Las Vegas“ könnt ihr per Sky Ticket schauen.

The Grand Tour Lochdown

Die britische Insel hat viel zu bieten: schroffe Küsten, alte Städte und die schottischen Berge. Durch letztere touren die drei TV-Motor-Experten Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May. Ausgestattet mit wunderschönen Oldtimer Cadillacs und ihrem unverwechselbaren Humor stellen sich die drei nicht nur den Bergen, sondern auch diversen kruden Aufgaben. „The Grand Tour Lochdown“ kommt als Special zur dritten Staffel der Grand-Tour-Serie daher und ist jetzt auf Amazon Prime Video abrufbar!

Was läuft heute?

