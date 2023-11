Was läuft heute? | Der Geschmack der kleinen Dinge, ARD Crime Time: Mord, Macht, Medien – Der Fall Jens Söring, 7 vs. Wild

Der Geschmack der kleinen Dinge

Gérard Depardieu spielt in dem Film „Der Geschmack der kleinen Dinge“ einen Sternekoch, der nach einem Herzinfarkt sein Leben auf den Kopf stellt. Durch seine Krankheit ist er gezwungen, eine Pause einzulegen und Abstand vom Herd zu nehmen. Anstatt zu kochen, reist er nach Japan und begibt sich auf die Suche nach den Geheimnissen der sechsten Geschmacksrichtung — besser bekannt als Umami. „Der Geschmack der kleinen Dinge“ gibt es ab heute bei MagentaTV.

ARD Crime Time: Mord, Macht, Medien — Der Fall Jens Söring

In der neusten ARD-Crime-Time-Doku „Mord, Macht, Medien“ geht es um den Fall Jens Söring. Der deutsche Diplomatensohn gesteht in den USA den Mord an den Eltern seiner Freundin Elizabeth Haysom und wird zu einer zweimal lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. Nach 33 Jahren wird er ohne Freispruch aus der Haft entlassen und nach Deutschland abgeschoben. Hier behauptet er auf einmal, unschuldig zu sein und weiß seine Seite der Geschichte über die Medien zu vermarkten. Viele Journalistinnen und Journalisten, ehemalige Ermittlerinnen und Ermittler sowie Sachkundige zweifeln jedoch an seiner Unschuld. „ARD Crime Time: Mord, Macht, Medien — Der Fall Jens Söring“ gibt es jetzt in der ARD-Mediathek.

7 vs. Wild — Staffel 3

Für die dritte Staffel zieht die Show „7 vs. Wild“ von YouTube auf Freevee um. Das Konzept bleibt bis auf ein paar kleine Änderungen aber das gleiche. Diesmal in sieben Zweier-Teams aufgeteilt, müssen die Teilnehmenden 14 Tage in der Wildnis ums Überleben kämpfen. Bevor sie in der Wildnis ausgesetzt werden, dürfen sie sieben Gegenstände mit sich nehmen, die ihnen beim Kampf ums Überleben helfen. In dieser Staffel geht es nach Kanada. Die dritte Staffel „7 vs. Wild“ könnt ihr jetzt mit wöchentlich zwei neuen Folgen bei Freevee schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.