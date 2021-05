Was läuft heute? | Der Geschmack von Rost und Knochen, Brave Mädchen tun das nicht, Paris kann warten

Der Geschmack von Rost und Knochen

Ali wohnt mit seinem Sohn, den er kaum kennt, in der Garage seiner Schwester. Eines Abends eskaliert eine Schlägerei vor dem Club, in dem er als Türsteher arbeitet. Stéphanie ist Waltrainerin. Doch eines Tages verliert sie bei einem Arbeitsunfall ihre Beine. Beide kämpfen mit ihren Schicksalschlägen und ihre Wege kreuzen sich immer wieder. „Der Geschmack von Rost und Knochen“ ist eine Liebesgeschichte voller Tragik. Doch genau deswegen ist sie so ehrlich und nahbar. Arte zeigt den Film um 20:15 Uhr. Anschließend steht er in der Mediathek zur Verfügung.

Brave Mädchen tun das nicht

Lucy ist Voilinistin und führt ein ruhiges, geregeltes Leben. Doch im Bett läuft’s zwischen ihr und ihrem Freund nicht besonders. Was auch daran liegt, dass Lucy nicht besonders viel Spaß am Sex hat. Mit der Kommunikation und allem anderen steht es auch nicht zum Besten, denn ihr Freund verlässt sie. Das will Lucy nicht hinnehmen und macht sich auf eine Erkundungstour durch die Welt der Sexualität. Nur um dabei auf einen ganz besonderen Menschen zu treffen. Spoiler: Es ist auf jeden Fall nicht ihr bescheuerter Ex. Die romantische Komödie findet ihr auf Amazon Prime Video!

Paris kann warten

Anne und ihr Mann Michael haben einen Frankreich-Urlaub geplant. Wohl auch um die kriselnde Beziehung zu retten. Doch dort angekommen, muss Michael spontan nach Budapest, um seiner Arbeit als Filmregisseur nachzugehen. Die beiden wollen sich in Paris wiedertreffen. Gut, dass der Franzose Jacques zugegen ist. Er bietet Anne an, sie in seinem Peugeot nach Paris zu fahren. Aus dem Trip, der eigentlich maximal einen Tag dauert, wird ein ganzer Film. Frankreich präsentiert sich im besten Licht, mit all seiner Schönheit, seiner Musik und seiner Küche. Der romantisch-sommerliche Roadmovie läuft heute Abend um 20:15 Uhr im Ersten.

