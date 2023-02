Was läuft heute? | Der Handel, R.I.P. T-Shirts, The World After Us

Der Handel

Farida und Munira wollen beide hoch hinaus und an die Spitze der Finanzwelt aufsteigen. Doch am Kuwaiter Börsenmarkt in den 80er-Jahren ist das mehr als ungewöhnlich. Hier regiert der „Boys Clubs“ den Markt, und die Boys sehen Frauen eher ungern in ihrer Mitte. Trotz aller Widerstände geben die beiden Frauen ihre Pläne und Träume nicht auf. Die Serie „Der Handel“ findet ihr ab heute bei Netflix.

R.I.P. T-Shirts

In der Nähe von Washington, D.C. sind Tote durch Waffengewalt fast schon an der Tagesordnung. Ein kleiner Laden hat es sich zur Aufgabe gemacht, den betroffenen Familien zu helfen, und macht Gedenk-T-Shirts. Dafür drucken sie die Gesichter der Opfer auf die Oberteile und machen damit die Gewalt in ihrer Gemeinschaft sichtbar. Die Doku „R.I.P. T-Shirts“ könnt ihr auf Paramount+ anschauen.

The World After Us

Labidi wohnt in Paris in einer klitzekleinen Wohnung, in die gerade mal ein Bett reinpasst und die er sich mit einem Bekannten teilt. Geld ist bei ihm als angehender Schriftsteller eher Mangelware und durch seine Nebenjobs und eine neue große Liebe findet er auch gar nicht die Zeit, an seinem Buch weiterzuschreiben. Das Drama „The World After Us“ könnt ihr jetzt auf Mubi streamen.

