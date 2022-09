Was läuft heute? | Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, The Batman, Ruby

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

Acht Jahre nach dem letzten Hobbit-Film und fast zwanzig Jahre nach dem letzten Film der Herr-der-Ringe-Trilogie geht es endlich wieder nach Mittelerde. Diesmal in Form einer Serie, die den Namen „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ trägt. Die Serie ist die teuerste Produktion aller Zeiten und hat allein für die erste Staffel 460 Million Dollar verschlungen. Die Serie spielt mehr als 3 000 Jahre vor den Ereignissen aus der Original-Trilogie. Also in der Zeit, in der Sauron die „Ringe der Macht“ schmieden lässt, um die Macht in Mittelerde an sich zu reißen. Ihr könnt „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ jetzt auf Prime Video sehen.

The Batman

In der neuesten Film-Adaption des DC Klassikers „The Batman“ kann man zum ersten Mal Robert Pattinson als Bruce Wayne aka Batman sehen. In dem Film muss er sich mit den Rätseln des „Riddler“ rumschlagen und auch „Der Pinguin“, der von Collin Farrell gespielt wird, macht ihm das Leben schwer. Aber diesmal ist Batman nicht auf sich alleine gestellt. Zoe Kravitz spielt Catwoman, die ihm bei der Verbrecherjagd in Gotham zur Seite steht. Ihr könnt „The Batman“ jetzt bei WOW streamen.

Ruby

„Ruby“ ist eine neue Sitcom, die auf der BBC-Serie „Miranda“ basiert. Es geht um eine junge Frau namens Ruby, die augenscheinlich ein sehr durchschnittliches Leben führt. Sie arbeitet als Bankangestellte in einem kleinen, verschlafenen Dorf. Doch Ruby ist zufrieden mit ihrem Leben. Nur mit der Liebe könnte es besser laufen. Vielleicht wird es ja was mit ihrem Schulfreund David, den sie zufällig wiedertrifft. „Ruby“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek abrufen.

