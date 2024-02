Was läuft heute? | Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs, Roter Himmel, Game of Thrones

Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs

Trilogien brauchen ja einen guten Abschluss. Und „Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs“ ist so einer. Zumindest fand das die Oscar Academy im Jahr 2004, denn damals wurde der Film mit elf Oscars ausgezeichnet — und hat damit in allen Kategorien gewonnen, in denen er nominiert war. Ihr könnt „Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs“ bei Prime Video streamen. Dort findet ihr auch Teil eins und zwei der Trilogie.

Roter Himmel



Christian Petzold ist einer der erfolgreichsten Regisseure der deutschen Filmbranche. Sein Film „Roter Himmel“ gilt als am leichtesten zugänglich und gewann bei der Berlinale 2023 den Großen Preis der Jury. Kurz darauf folgte noch ein kleiner Skandal, als er für einen weiteren wichtigen Preis nicht nominiert wurde. Den Film „Roter Himmel“ (u. a. mit Paula Beer) findet ihr aktuell bei Mubi.

Game of Thrones

„Game of Thrones“ gilt mit insgesamt 59 Emmys als die am meisten ausgezeichnete Serie überhaupt. Ob sich das wohl in der aktuellen Award-Season verändert? Bis das feststeht, könnt ihr ja erst mal die Kult-Serie um Drachenmutter Daenerys Targaryen und Co gucken – egal, ob zum ersten oder x-ten Mal. Ihr findet alle acht Staffeln von „Game of Thrones“ immer noch bei WOW.

Oscar-Kandidaten streamen

Einige der diesjährigen Oscar-Kandidaten haben wir euch bereits in unseren Tipps vorgestellt, sie sind nämlich schon zum Streamen verfügbar. Oft waren die jeweiligen Plattformen selbst als Produktionsfirma an dem Film beteiligt und haben ihn deshalb, nach einer kurzen Laufzeit im Kino (damit sie bei den Oscars berücksichtigt werden), in ihr jeweiliges Programm aufgenommen. Folgendes könnt ihr bereits streamen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Bei Apple TV+: „Killers of the Flower Moon“, „Napoleon“ (ab 1. März)

Bei Disney+: „The Creator“, „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, „Flamin‘ Hot“, „Guardians of the Galaxy Vol. 3“, „Elemental“

Bei Netflix: „Maestro“, „Nyad“, „Die Schneegesellschaft“, „Rustin“, „Spider-Man: Across the Spider-Verse“, „The After“, „Ich sehe was, was du nicht siehst“

Bei Paramount+: „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1“

Bei Prime Video: „American Fiction“ (ab 27. Februar)

Bei WOW: „Barbie“, „Oppenheimer“ (ab 20. März)

In der ARD Mediathek: „20 Tage in Mariupol“

