Was läuft heute? | Der Liebe verfallen, Mine, Sommerinterview

Der Liebe verfallen

Molly (Meryl Streep) und Frank (Robert De Niro) leben beide einige Kilometer außerhalb von New York und pendeln regelmäßig mit dem Zug in die Stadt. Dabei treffen sich ihre Blicke mehr als einmal und die beiden stürzen sich in eine Affäre. Das Problem: Beide sind verheiratet und haben Kinder. „Der Liebe verfallen“ ist ein Klassiker des romantischen Dramas. Mit großartiger Besetzung und aus heutiger Perspektive herrlich nostalgischem 80er-Jahre-Look. Arte zeigt den Film heute Abend um 20:15 Uhr!

Mine

Eine aufstrebende junge Schauspielerin heiratet den Spross einer der reichsten Familien Südkoreas und taucht so ein in eine finstere Welt. „Mine“ liefert ein düsteres und kritisches Bild der Superreichen, denn die Charaktere stehen allesamt irgendwie vor der Frage nach ihrer eigenen Identität. Das führt die Protagonisten in der koreanischen Serienproduktion an ihre Grenze. Ab heute hat Netflix die erste Staffel im Programm.

Sommerinterview

Viel aufsehen und Zorn gab es, als im vergangenen Jahr der AfD-Fraktionsvorsitzende aus Brandenburg, Andreas Kalbitz im rbb-Sommerinterview saß. Zu seicht sollen die Fragen gewesen sein, hofiert habe man den Politiker – so lauteten die Vorwürfe. Auch dieses Jahr werden die traditionellen Sommerinterviews geführt. Kalbitz wird nicht dabei sein, denn er wurde aus der Partei geworfen. Eine besondere Brisanz haben sie dennoch, denn die Bundestagswahl steht an. Heute um 19:10 Uhr eröffnet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im ZDF die Interviewreihe. In den kommenden Wochen werden sich auch die Parteivorsitzenden den Fragen stellen müssen.

