Was läuft heute? | Der Lügendetektor, Knast in Deutschland, Dienen für Deutschland

Der Lügendetektor

Der Lügendetektor wurde Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden. Die Doku zeigt, welchen Einfluss diese Erfindung auf die Gesellschaft hatte. Anfangs waren Justiz und Polizei von der Erfindung begeistert. Doch nach einer Weile hat sich herausgestellt, dass das Gerät auch missbraucht werden kann. „Der Lügendetektor“ gibt es ab heute in der Arte-Mediathek.

Knast in Deutschland — Mehr als lebenslänglich

Vier Häftlinge der JVA Bruchsal in Baden-Württemberg werden in der Doku „Knast in Deutschland — Mehr als lebenslänglich“ in ihrem Alltag begleitet. Manuel sagt von sich selbst, dass er sich noch nicht entlassen würde. Timo ist erst seit drei Jahren hier und muss noch mindestens 12 Jahre bleiben. Denn in Deutschland kann man einen Antrag auf frühzeitige Entlassung erst nach 15 Jahren stellen. „Knast in Deutschland — Mehr als lebenslänglich“ gibt es jetzt in der ZDF-Mediathek.

Y-Kollektiv: Dienen für Deutschland — Rekruten bei der Bundeswehr

Die Bundeswehr hat trotz Milliardeninvestitionen ein Rekrutierungsproblem. Das Y-Kollektiv versucht in dieser Reportage nachzuvollziehen, warum das so ist. Es geht um den Alltag für Neulinge bei der Bundeswehr. Begleitet wird unter anderem ein junger Maschinengewehrschütze, der sich von seiner Familie verabschiedet, um für einen NATO-Einsatz nach Litauen zu reisen. „Y-Kollektiv: Dienen für Deutschland — Rekruten bei der Bundeswehr“ gibt es jetzt in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

