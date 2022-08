Was läuft heute? | Der Mann, der die Welt rettete, Algiers Confidential – Ein paar Tage Licht, Cafe Minamdang

Der Mann, der die Welt rettete

Über Jahrzehnte hielt der Kalte Krieg die Welt in Atem. Und fast wäre der Krieg nicht mehr kalt geblieben. Dem kühlen Kopf eines russischen Oberst ist es zu verdanken, dass es nicht zu einem nuklearem Weltkrieg kam. 1983 gab es einen Fehlalarm in der Sowjetunion, der vermeldete, dass aus den USA nukleare Raketen kämen. Nur weil Stanislaw Petrow abwartete, wurde nicht direkt zurückgefeuert. Dieses entscheidende Ereignis zeigt der Film „Der Mann, der die Welt rettete“. Halb Doku, halb Spielfilm ist der Streifen prominent besetzt mit Robert De Niro, Matt Damon und dem Protagonisten Stanislaw Petrow. Sehen könnt ihr den Doku-Spielfilm jetzt in der Arte-Mediathek.

Algiers Confidential – Ein paar Tage Licht

Dass Waffenhandel kein sonderlich freundliches Geschäft ist, erfährt der Waffenhändler Peter Richter am eigenen Leib. Als er einen neuen Job in Algerien anfangen möchte, wird er samt seines Leibwächters entführt, eine Wache wird dabei brutal ermordet. Im Auftrag Deutschlands unterwegs, hat seine Rettung höchste Priorität. Doch da gar nicht genau bekannt ist, wer ihn eigentlich entführt hat, wird das natürlich schwierig. Die deutsch-französische Produktion könnt ihr in der ZDF-Mediathek anschauen.

Cafe Minamdang

Der Betrüger Nam Han-Jun wurde für seine Machenschaften vor drei Jahren dingfest gemacht. Jetzt ist er wieder am Start. Als Hellseher, der natürlich nicht hellsehen kann, macht er seine Geschäfte. Gutaussehend und charmant wie er ist, kommt er damit aber gut durch. Und hilft seinen Kundinnen und Kunden sogar bei ihren Problemen. Ein bisschen komplizierter wird es aber, als er auf Han Jae-Hui trifft. Denn die ist Privatermittlerin. Die neue Serie aus Südkorea läuft heute bei Netflix an.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.