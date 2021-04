Was läuft heute? | Der Mann, der niemals lebte, Manhunt: Deadly Games, Jackie

Der Mann, der niemals lebte

Roger Ferris (Leonardo DiCaprio) agiert als verdeckter Ermittler im Kriegsgebiet in Jordanien. Dabei erhält er alle seine Informationen und Aufträge über sein Mobiltelefon, denn immer wieder ruft sein Informant Ed Hoffman (Russel Crowe) an. Dieser sitzt daheim in den USA und leitet eine Mission, die größer ist, als es den Anschein hat. Unklar ist auch, auf welcher Seite Hoffman eigentlich steht. Ridley Scotts Actionthriller schafft den perfekten Mix aus schneller Action, gutem Cast und raffinierter Storyline. Ihr könnt den Film auf Amazon Prime Video sehen.

Manhunt: Deadly Games (Staffel 1)

1996 werden die Olympischen Spiele in Atlanta zum Schauplatz einer Tragödie: Im Olympic Parc explodiert eine Bombe. Zwei Menschen sterben, 111 werden verletzt. Direkt nach der Explosion beginnt einer der größten Fahndungseinsätze der amerikanischen Polizeigeschichte. Schnell steht der Sicherheitsmann Richard Jewell als Hauptverdächtiger fest. Doch die Geschichte bleibt zweifelhaft. Und ein Attentäter, der auf freiem Fuß ist, weil der Falsche im Gefängnis sitzt, bleibt eine tickende Zeitbombe. Starzplay zeigt die hochspannende Crime-Serie zu den Geschehnissen.

Jackie

Als John F. Kennedy im präsidialen Cabrio erschossen wird, sitzt seine Frau Jackie direkt neben ihm. Wenige Sekunden, nachdem die beiden lachend und winkend durch das sonnige Dallas gefahren sind, liegt Mr. President blutend in ihren Armen. Das Drama „Jackie“ portraitiert die First Lady Jackie Kennedy in den Tagen nach dem Anschlag. Natalie Portman liefert eine schauspielerische Höchstleistung ab und spielt eine Frau, die in tiefer Trauer steckt, aber gleichzeitig ihren Kampfgeist behält. Arte zeigt den Film heute Abend um 20:15 Uhr.

