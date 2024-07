Der Mann mit 1 000 Kindern

In „Der Mann mit 1 000 Kindern“ geht es um einen Mann, der durch Samenspenden hunderte Kinder gezeugt hat. Im Jahr 2023 wurde er angeklagt, weil es in den Niederlanden eigentlich ein Limit für Samenspenden gibt. Trotzdem spendet er bis heute anonym weiter. Niemand weiß, wie viele Kinder er bis heute gezeugt hat. „Der Mann mit 1 000 Kindern“ könnt ihr jetzt bei Netflix schauen.

Bonus Track

In dem Film „Bonus Track“ geht es um den 16-jährigen Tennager George, der mit seiner Musik erfolgreich werden will. Eigentlich hat er an seiner Schule nicht viele Freunde, doch als Max an seine Schule kommt, freundet er sich mit ihm an. Er stellt sich allerdings schnell heraus, dass er mehr von Max will, als nur Freundschaft. „Bonus Track“ gibt es jetzt bei WOW.

Die Verlegerin und der Autor

Julien aus dem Film „Die Verlegerin und der Autor“ lebt in Paris und träum davon, Autor zu werden. Er lernt die Verlagslektorin Judith kennen und wittert seine große Chance. Doch anstatt ihr seine Ideen zu zeigen, steigt er mit ihr ins Bett. Was dann passiert, könnt ihr in „Die Verlegerin und der Autor“ in der Arte-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

