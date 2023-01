Was läuft heute? | Der Mann mit zwei Frauen, Mit Herz und Hund, Feuer & Flamme

Der Mann mit zwei Frauen

Harry und Eve Graham wollen ein Kind adoptieren. Der Adoptionsvermittler Mr. Jordan nimmt vorher aber ihr Privatleben unter die Lupe und findet heraus, dass Harry ein Doppelleben führt. Während er in San Francisco mit Eve lebt, wartet in Los Angeles seine zweite Frau Phyllis samt Kind auf ihn. In Rückblenden erzählt „Der Mann mit zwei Frauen“, wie es dazu kommen konnte. Ida Lupino, die in den 1940er-Jahren als Schauspielerin bekannt wurde und dann ihre eigene Produktionsfirma gründete, führt Regie und spielt Phyllis. „Der Mann mit zwei Frauen“ ist einer von drei von Ida Lupinos Filmen, die aktuell in der Arte Mediathek verfügbar sind.

Mit Herz und Hund

Dave und Fern sind beide über 60 Jahre alt und lernen sich beim Gassigehen mit ihren Hunden kennen. Zunächst widerwillig, entwickelt sich bei den gemeinsamen Spaziergängen eine innige Beziehung zwischen ihnen. Doch gegenseitiges Vertrauen fällt vor allem Dave schwer, der aufgrund von Mietrückständen droht, aus seiner Wohnung geschmissen zu werden. Ob Dave und Fern in ihrem Alter einen gemeinsamen Neuanfang wagen, seht ihr in „Mit Herz und Hund“ bei Prime Video.

Feuer & Flamme – Staffel 6

Der Job von Feuerwehrleuten ist es, in brennende Gebäude zu rennen und Menschenleben zu retten. In der Erfolgsdoku „Feuer & Flamme“ können wir hautnah dabei sein, wenn in der neuen Staffel die Bochumer Feuerwehr etwa zu einem Wohnungsbrand gerufen wird, bei dem ein explodierter Akku die Ursache war. Die neuen Folgen gibt’s montags im WDR Fernsehen und vorher online first in der ARD Mediathek, wo ihr auch die bisherigen Staffeln streamen könnt.

Was läuft heute?

