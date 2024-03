Was läuft heute? | Der Millionen Raub, Die erstaunlichen Fähigkeiten der Pflanzen, Lohn der Angst

Der Millionen Raub

Omar ist angeblich nur der Fahrer eines Geldtransporters, der überfallen wird. Im Film „Der Millionen Raub“ verschwindet er jedoch kurz nach dem Überfall. Er kann aber von den Ermittlern gefasst werden und wandert in den Knast. Hier bekommt er viel Besuch, denn alle wollen herausfinden, was mit den 8 Millionen Euro passiert ist, von denen nur ein Bruchteil wieder aufgetaucht ist. Ihr könnt „Der Millionen Raub“ jetzt in der ZDF-Mediathek schauen.

Die erstaunlichen Fähigkeiten der Pflanzen

Pflanzen können sich bewegen, fühlen und einige können sogar riechen und schmecken. Andere können hören und sich an Sachen erinnern. Manche von ihnen können die Welt sogar auf eine ganz andere Weise wahrnehmen, die wir als Menschen gar nicht richtig verstehen können. „Die erstaunlichen Fähigkeiten der Pflanzen“ könnt ihr jetzt in der Arte-Mediathek streamen.

Lohn der Angst

In dem Film „Lohn der Angst“ gerät eine Ölquelle in einer afrikanischen Wüste in Brand. Weil die Flammen nicht mehr gebändigt werden können, gibt es nur noch einen Ausweg: eine kontrollierte Explosion. Um diesen Plan durchzuziehen, muss ein Team von vier Menschen mit zwei Trucks voller Sprengstoff durch ein schwer passierbares Gelände fahren, ohne dabei in die Luft zu fliegen. Das Remake „Lohn der Angst“ gibt es jetzt bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.