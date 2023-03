Was läuft heute? | Der Passfälscher, Bitcoineros, Den Seinen gibt’s der Herr

Der Passfälscher

Der junge Jude Cioma Schönhaus wird eines Tages vom Anwalt Kaufmann gebeten, Pässe zu fälschen für Menschen, die aus Deutschland fliehen wollen. Im Gegenzug bekommt er Lebensmittelmarken. Das Talent zum Fälschen hat Cioma, denn vor dem Krieg hat er eine Grafikschule besucht. Obwohl er mit der ständigen Gefahr lebt, dass die Gestapo ihn aufsuchen könnte, meidet Cioma die Öffentlichkeit nicht, denn die ist seiner Meinung nach das beste Versteck. Der Film erzählt die wahre Geschichte von Cioma Schönhaus, der 2015 verstorben ist. „Der Passfälscher“ ist ab heute bei MagentaTV verfügbar.

Bitcoineros

Bitcoin ist die stärkste Kryptowährung der Welt. In Deutschland wird mit dem digitalen Geld nur spekuliert. In El Salvador ist der Bitcoin hingegen zweite Staatswährung. Mit dem Bitcoin kam ein Versprechen aus dem globalen Norden nach Lateinamerika: mehr finanzielle Teilhabe und der Ausbau der Infrastruktur. Doch was ist wirklich an diesem Versprechen dran? Dieser Frage gehen Anna-Elena Knerich und Max Sippenauer in ihrer Dokumentation nach. „Bitcoineros“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek streamen.

Den Seinen gibt’s der Herr

Die großbürgerliche Familie Lachaunaye ist verarmt. Sohn George betet in seiner Verzweiflung zu Gott. Als ihm der göttliche Einfall kommt, das Geld aus den Opferstöcken der Kirche zu entwenden, hat er kein schlechtes Gewissen. Die Gaben sind ja schließlich für die Armen gedacht. Er zieht von einer Pariser Kirche zur nächsten und leert die Opferstöcke. Die Polizei ist ihm jedoch auf den Fersen und ein amüsantes Versteckspiel beginnt. Die Komödie „Den Seinen gibt’s der Herr“ aus dem Jahr 1963 könnt ihr nun in der Arte-Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.